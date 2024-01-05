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Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: гости сравняли счёт

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: гости сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 56'    

На 56-й минуте счёт в матче сравнял форвард «Барселоны» Ферран Торрес.

После 18 туров Ла Лиги «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и занимает десятое место. В свою очередь сине-гранатовые после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработали 38 очков и расположились на третьей строчке.

В последних пяти турах испанской Примеры «Лас-Пальмас» дважды победил, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Хави в последних пяти турах два раза победили, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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