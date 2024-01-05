Анчелотти в раздевалке высказал претензии Лунину и Родриго после матча с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал украинского голкипера Андрея Лунина и бразильского нападающего Родриго за полученные жёлтые карточки в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1). Футболисты получили предупреждения за споры с арбитром. После матча Анчелотти в раздевалке высказал претензии футболистам.

«Мы не можем просто так получать эти карточки, мне не нравится, что они были получены за споры», — приводит слова Анчелотти Defensa Central.

После 19 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 48 очков. Столько же очков и «Жироны», которая занимает второе место. В чемпионате Испании команда Карло Анчелотти не проигрывает на протяжении 13 матчей.

В следующем туре «Реал» встретится с «Альмерией».

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