Хави эмоционально ответил журналисту на вопрос отставания «Барселоны» от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави эмоционально ответил на вопрос журналиста об отставании от «Реала» после матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1). По ходу матча «Барселона» отставала от «Реала» на десять очков. Благодаря победе в матчt с «Лас-Пальмасом» разрыв сократился до семи очков.

«Мы отставали от «Реала» на десять очков? Вы всегда высказываете негативные предположения в мой адрес. Вы не делаете этого с другими тренерам. Мы выиграли, и такого отставания нет, так что абсурдно говорить об этом, не так ли?», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X ( ранее Twitter).

«Реал», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» занимает третье место, набрав 41 очко.

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество