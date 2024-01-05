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Хави эмоционально ответил журналисту на вопрос отставания «Барселоны» от «Реала»

Хави эмоционально ответил журналисту на вопрос отставания «Барселоны» от «Реала»
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Главный тренер «Барселоны» Хави эмоционально ответил на вопрос журналиста об отставании от «Реала» после матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1). По ходу матча «Барселона» отставала от «Реала» на десять очков. Благодаря победе в матчt с «Лас-Пальмасом» разрыв сократился до семи очков.

«Мы отставали от «Реала» на десять очков? Вы всегда высказываете негативные предположения в мой адрес. Вы не делаете этого с другими тренерам. Мы выиграли, и такого отставания нет, так что абсурдно говорить об этом, не так ли?», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X ( ранее Twitter).

«Реал», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» занимает третье место, набрав 41 очко.

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04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

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