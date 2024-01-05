Хави объяснил замену Левандовского в матче с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему заменил нападающего Роберта Левандовского в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1). Напомним, форвард был заменён на 72-й минуте.

«Левандовски был заменён, потому что сегодня нам нужны были нападающие, которые могли бы действовать позади обороны, такие как Витор Роке или Ферран», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на семь очков.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив девять голов и пять результативных передач.

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