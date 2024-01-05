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Футболист «Лас-Пальмаса» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»

Футболист «Лас-Пальмаса» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»
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Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Барселоной» (1:2).

«Я лучше промолчу. Не буду говорить о том, что думаю. Надеюсь, что с этого момента выйдут все аудиозаписи, все договорённости, потому что это ненормально. На прошлой неделе нам не дали объяснений в моменте с Сандро, был ли фол или нет. На это надо посмотреть. Этот эпизод игровой, как с Ферраном в голе «Барсы». Я извиняюсь, но мне это не нравится. Мне это кажется синдромом бедной команды, но объяснение происходит в такой манере, которое не связано с правилами.

Суть в том, чтобы арбитров было заметно как можно меньше, и чтобы они не были более важными персонами на поле, чем футболисты. Надеемся, что эта потеря очков нам не обойдётся дорого. Я сказал арбитру, что хотел помочь ему и что хотел поговорить с ним и он сразу же мне ответил: «Не говори мне ничего!» – приводит слова Родригеса AS.

Напомним, «Барселона» вырвала победу, благодаря забитому Гюндоганом пенальти в компенсированное время второго тайма.

На данный момент «Лас-Пальмас» занимает десятую строчку, имея в активе 25 очков. «Барселона» после победы поднялась на чистое третье место, набрав 41 балл.

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Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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