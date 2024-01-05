Романо: оформление аренды Санчо — на завершающем этапе, «Боруссия» заплатит $ 4 млн

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо рассказал о последних новостях, связанных с переходом атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды.

«Поездка Санчо в Марбелью для того, чтобы присоединиться к команде на сборах, уже подготовлена. Окончательные детали сделки обсуждаются между клубами.

Переговоры находятся в заключительной стадии, «Боруссия» заплатит в общей сложности $ 4 млн за аренду игрока. Санчо ждёт сигнала о том, что сделка окончательно оформлена», — рассказал Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

Санчо уже выступал за «шмелей» на протяжении четырёх лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.

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