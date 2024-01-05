Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: оформление аренды Санчо — на завершающем этапе, «Боруссия» заплатит $ 4 млн

Романо: оформление аренды Санчо — на завершающем этапе, «Боруссия» заплатит $ 4 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо рассказал о последних новостях, связанных с переходом атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в «Боруссию» Дортмунд на правах аренды.

«Поездка Санчо в Марбелью для того, чтобы присоединиться к команде на сборах, уже подготовлена. Окончательные детали сделки обсуждаются между клубами.

Переговоры находятся в заключительной стадии, «Боруссия» заплатит в общей сложности $ 4 млн за аренду игрока. Санчо ждёт сигнала о том, что сделка окончательно оформлена», — рассказал Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

Санчо уже выступал за «шмелей» на протяжении четырёх лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб вингер отметился 38 голами.

Материалы по теме
Санчо близок к переходу в «Боруссию», Джейдон может присоединиться к «шмелям» уже завтра

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android