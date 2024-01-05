Черногорский игрок «Чернорморца»: Чёрное море совсем не грязное

Черногорский защитник «Черноморца» Никола Кумбурович рассказал о своей жизни в Новороссийске и о Чёрном море.

«Температура воздуха в Новороссийске примерно схожа с показателями Подгорицы. Тут мне комфортнее, чем в других, более холодных российских городах.

Не показалось ли мне Чёрное море грязным? Нет, вы что! Чёрное море совсем не грязное, оно уникальное по своей красоте. Что касается финансовых вопросов, мне показалось, что жизнь в России вовсе не такая дорогая, как кто-то может подумать. Конечно, многое зависит от того, привозишь ли ты с собой девушку или семью, но в любом случае цены вполне доступные», — приводит слова Кумбуровича «РБ Спорт».

24-летний Кумбурович является воспитанником черногорской «Подгорицы». За «Черноморец» Никола выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 матчах команды из Новороссийска во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 275 тысяч.