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Тренер «Лас-Пальмаса» – о поражении в матче с «Барселоной»: нам не везёт с судейством

Тренер «Лас-Пальмаса» – о поражении в матче с «Барселоной»: нам не везёт с судейством
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Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсиа Пимьента поделился мнением о поражении своей команды в матче с «Барселоной» (1:2).

«Есть немного гнева и печали, потому что у нас было что-то, что, казалось, не могло ускользнуть от нас. Мы хотели играть в Ла Лиге, чтобы сыграть такой матч. Сегодня мы соревновались с соперником, который лучше, чем мы, и мы были близки к тому, чтобы получить очко, которое мы заслужили. Даже при небольшом везении мы могли бы выиграть игру.

Некоторые очки ускользнули от нас на последних минутах, но верно и то, что мы заработали много очков, забивая голы на последних минутах. Футбол справедлив, и в конце концов вы находитесь там, где заслуживаете.

Я не видел, был ли там пенальти. Мне говорят, что Синкгравен выставляет руки вперёд, но я не знаю, было ли этого достаточно, чтобы быть пенальти, да ещё и удалением. Рефери свистнул, так как видел, что ВАР не поправил решение. После детального просмотра должно быть понятнее. На днях мы уже пропустили один момент очень явного фола на Сандро и, в конце концов, даже отменяют очень явный пенальти Марвина. Нам не везет с судейством», – приводит слова Пимьенты Marca.

После поражения в домашнем поединке «Лас Пальмас» идёт на 10-й строчке с 25 очками. «Барселона» после 19 туров остаётся на третьей позиции с 41 баллом в активе.

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04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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