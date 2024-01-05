Хави грубо оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом», упомянув его мать

Главный тренер «Барселоны» Хави оскорбил арбитра матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1), сообщает Marca.

На 23-й минуте Хави был недоволен тем, что арбитр не назначил фол на футболисте «Барселоны» Серхи Роберто и высказал своим претензии арбитру. Судья показал Хави жёлтую карточку, что разозлило специалиста ещё больше.

Он выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра, упомянув его мать. При этом отмечается, что судья не услышал этого, поэтому Хави удалось избежать удаления в этой встрече.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на семь очков.

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