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Хави грубо оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом», упомянув его мать

Хави грубо оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом», упомянув его мать
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Главный тренер «Барселоны» Хави оскорбил арбитра матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1), сообщает Marca.

На 23-й минуте Хави был недоволен тем, что арбитр не назначил фол на футболисте «Барселоны» Серхи Роберто и высказал своим претензии арбитру. Судья показал Хави жёлтую карточку, что разозлило специалиста ещё больше.

Он выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра, упомянув его мать. При этом отмечается, что судья не услышал этого, поэтому Хави удалось избежать удаления в этой встрече.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на семь очков.

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Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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