Черышев: Ваноли с теплотой вспоминает Россию и «Спартак»

Российский футболист «Венеции» Денис Черышев рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли, а также о том, как итальянец вспоминает о своём периоде работы в московском «Спартаке».

«Как бы я охарактеризовал Ваноли? Очень требовательный, знает чётко, что он хочет от каждого футболиста. У него высокие требования по физической подготовке, меня это даже удивило чуть-чуть. Когда я приехал в Италию, не думал, что так мощно и жёстко тут работают. Но это хорошо повлияет на организм, у нас в команде мало травм, значит, тренерскому штабу нужно отдать должное.

Возвращаясь к Паоло, должен сказать, что он честный и откровенный тренер, всегда разговаривает с футболистом, говорит, что нравится или не нравится. У него со всеми игроками хорошие отношения, сейчас мы плывём в одной лодке, чтобы добиться нужных результатов.

Обсуждали ли мы с ним период работы в России? Да, общались. У Паоло, как и у всего тренерского штаба, очень тёплые воспоминания о России и «Спартаке». Но сейчас новый вызов в карьере, теперь они полностью сконцентрированы на «Венеции»», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник играл за такие команды, как мадридский «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».

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