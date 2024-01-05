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Черногорский игрок «Черноморца» высказался о периоде работы с Константином Зыряновым

Черногорский игрок «Черноморца» высказался о периоде работы с Константином Зыряновым
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Черногорский защитник «Черноморца» Никола Кумбурович высказался о бывшем главном тренере Команды Константине Зырянове.

«В первую очередь, Константин — отличный человек. Он всегда сохраняет позитивный настрой, улыбается. Зырянов меня многому научил, реально сильный тренер. Конечно же, я немного удивился, когда он покинул «Черноморец», — приводит слова Кумбуровича «РБ Спорт».

Зырянов возглавлял «Черноморец» с октября 2022 по ноябрь 2023 года. Под руководством 46-летнего специалиста клуб смог выйти в Первую лигу впервые за 11 лет. Все Зырянов провёл с командой 46 матчей, где в среднем набирал 1,74 очка.

После 20 туров «Черноморец» занимает последнее 18-е место в ФНЛ с 18 очками. Лидирует в таблице махачкалинское «Динамо» (37 очков).

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