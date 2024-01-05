Тен Хаг ответил на вопрос о возможном уходе Санчо из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с уходом вингера Джейдона Санчо из английского клуба.

«Пока никаких новостей. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Как только будут новости, мы сообщим», — приводит слова тен Хага Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Санчо перейдёт в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. В своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за немецкий клуб, откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне футболист провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.