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Беспроигрышная серия туринского «Ювентуса» достигла 14 матчей

Беспроигрышная серия туринского «Ювентуса» достигла 14 матчей
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Вчера, 4 января, «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Таким образом, туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах (11 побед и три ничьих). Всего в нынешнем сезоне «Ювентус» потерпел всего одно поражение от «Сассуоло» (2:4) в 4-м туре чемпионата Италии.

После 18 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 43 очками. Лидирует «Интер» (45 очков).
В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Салернитаной». Встреча на стадионе «Ареки» состоится 7 января в 20:00 мск.

В сезоне-2023/2024 «Ювентус» пропускает Лигу конференций, так как был отстранён от еврокубков на один год решением УЕФА. Помимо этого, туринцы заплатили штраф в размере € 20 млн. Причиной отстранения стало расследование в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
6 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Иквууэмеси – 1'     1:1 Миретти – 12'     2:1 Камбьязо – 35'     3:1 Ругани – 54'     4:1 Бронн – 75'     5:1 Йилдиз – 88'     6:1 Веа – 90+1'    
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