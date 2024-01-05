Беспроигрышная серия туринского «Ювентуса» достигла 14 матчей

Вчера, 4 января, «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Таким образом, туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей во всех турнирах (11 побед и три ничьих). Всего в нынешнем сезоне «Ювентус» потерпел всего одно поражение от «Сассуоло» (2:4) в 4-м туре чемпионата Италии.

После 18 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 43 очками. Лидирует «Интер» (45 очков).

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Салернитаной». Встреча на стадионе «Ареки» состоится 7 января в 20:00 мск.

В сезоне-2023/2024 «Ювентус» пропускает Лигу конференций, так как был отстранён от еврокубков на один год решением УЕФА. Помимо этого, туринцы заплатили штраф в размере € 20 млн. Причиной отстранения стало расследование в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии