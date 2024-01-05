«Челси» может проиграть гонку за Луковича «Спартаку» из-за требований босса «Белграда»

«Спартак» готов удовлетворить требования ИМТ Белград по процентной доле с продажи нападающего Милоша Луковича в размере около 25%, сообщает The Secret Scout в соцсети Х (ранее Twitter).
Также в борьбе за 18-летнего футболиста участвуют «Челси» и «Страсбург». ИМТ отклонил первоначально предложение лондонского клуба, поскольку они хотят получить процент от продажи за комиссию.
Лукович является воспитанником ИМТ, прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает серба в € 5 млн.
В нынешнем сезоне Лукович сыграл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.
После 18 туров «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).
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