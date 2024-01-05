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Карло Анчелотти подвёл итоги выступлений «Реала» в первом круге испанской Примеры

Карло Анчелотти подвёл итоги выступлений «Реала» в первом круге испанской Примеры
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в первом круге испанской Примеры.

«Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперед. Всего 11 пропущенных голов? Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи. Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – приводит слова Анчелотти Marca.

В «Реале» Анчелотти работает с 2021 года. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании в сезоне-2021/2022, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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