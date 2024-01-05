Новичок «Зенита» Нино попрощался с болельщиками «Флуминенсе»

Новичок петербургского «Зенита» Нино попрощался с болельщиками «Флуминенсе».

«Я хотел бы поблагодарить каждого фаната лично. Фанаты «Флуминенсе», спасибо вам за смелость. Спасибо вам большое, от всей души!

И прежде чем я заплачу и не смогу больше ничего сказать, всё, что я могу сделать, это признать, что моё время пришло. Я ухожу с уверенностью, что снова увижу рассвет нового дня в Ларанжейрасе. Потому что наша история на этом не заканчивается», — приводит слова Нино The Players' Tribune.

Нино выступал за «Флуминенсе» с января 2020 года. За это время защитник провёл за клуб 239 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с командой Нино выиграл Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Бока Хуниорс» (2:1 — ДВ).

В сезоне-2022/2023 Нино сыграл 55 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.