Мбаппе хочет определиться с переходом в «Реал» до матча 1/8 финала ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе может быть определено в ближайшие полтора месяца, сообщает L’Équipe.

По информации источника, идея форварда состоит в том, чтобы определиться со своим будущим до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад», который состоится 14 февраля. Напомним, ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов отказаться от трансфера форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда ради подписания Мбаппе.

Срок действия текущего контракта 25-летнего Килиана с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе.

Ранее появлялась информация, что «Реал» намерен изменить свою тактику ведения переговоров с Мбаппе, ожидая ответа от форварда «ПСЖ» в течение только первых двух недель января. Если игрок не согласится на переход в мадридскую команду, то потеряет шансы сыграть за неё когда-либо.