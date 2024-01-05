«Краснодар» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии Кастаньо

Опорный полузащитник мексиканского «Крус Асуль» Кевин Кастаньо продолжит карьеру в чемпионате России. О трансфере футболиста сборной Колумбии на своём официальном сайте объявил «Краснодар».

Сообщается, что 23-летний новичок прибудет в расположение краснодарского клуба на зимнем сборе в Дубае, пройдёт медобследование и подпишет с «быками» личный контракт.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение Кастаньо с «Крус Асулем» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.