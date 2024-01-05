Источник: трансфер Грама в ЦСКА может сорваться из-за финансовых махинаций

Переход защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама в московский ПФК ЦСКА может сорваться из-за финансовых махинаций. Сделку со стороны тунисского клуба затягивают люди, которые хотят получить свою выгоду от потенциального трансфера, информирует Hakaek Online.

Согласно сведениям источника, ЦСКА предложил за Грама $ 1,2 млн. После этого кто-то из «Сфаксьена» захотел получить свою «личную» долю от возможной сделки, поэтому потребовал у ЦСКА увеличить сумму на $ 300 тыс. Главным предлогом такого требования было то, что «Зенит» уже якобы выразил готовность заплатить за Грама $ 1,5 млн. При этом в реальности предложение от «Зенита» до сих пор не поступало и может не поступить вовсе. Несмотря на это, ЦСКА принял финансовые требования тунисского клуба.

Отмечается, что «Сфаксьену» нужно принять решение в ближайшее время, поскольку ЦСКА выполнил финансовые требования и не готов больше ждать.