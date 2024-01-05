Тренер «Селтика» Роджерс: в своё время мы могли подписать Деклана Райса

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, что шотландский клуб имел возможность приобрести полузащитника «Арсенала» Деклана Райса.

«Помню, когда я был здесь в первый раз (с 2016 по 2019 год. — Прим. «Чемпионата»), мы потратили около трёх месяцев на то, чтобы убедить Деклана перейти к нам. Он был готов сделать это, но затем кто-то из игроков «Вест Хэма» получил травму и Райс попал в первую команду «молотобойцев». А остальное уже история. Это не вина клуба, просто так сложилось», — приводит слова Роджерса Irish Independent.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» минувшим летом за € 116,6 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал одну результативную передачу.