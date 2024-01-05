Денис Черышев рассказал о влиянии отца на свою карьеру

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал о влиянии своего отца, Дмитрия Черышева, на карьеру. Напомним, Черышев-старший на данный момент является главным тренером ярославского «Шинника».

«Звёздная болезнь во время нахождения в «Реале» в молодом возрасте? В какой-то степени у меня это тоже было, но, слава богу, рядом со мной находился папа, который рассказывал, как нужно относиться к делу. Он чётко видел, когда я в той или иной игре делал что-то не то или что-то не то по отношению к каким-то людям.

На данном этапе помогает больше в футбольном плане, обсуждаем игры. Когда молодому пацану платят огромные деньги, он думает, что король. Но надо понимать, что каким бы ты богатым ни был, где бы ты ни играл, всегда нужно оставаться человеком и вести себя смиренно», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Денис Черышев на протяжении 26 лет (с 1996 по 2022 год) выступал за молодёжные и взрослые испанские клубы. С 2002 по 2016 год полузащитник находился в системе «Реала». С мадридцами хавбек стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2015/2016. За «Венецию» россиянин выступает с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».