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Источник: экс-чиновник требует у «Сфаксьена» продать Грама в «Зенит», а не в ЦСКА

Источник: экс-чиновник требует у «Сфаксьена» продать Грама в «Зенит», а не в ЦСКА
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Переход защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама в московский ПФК ЦСКА находится в подвешенном состоянии. Несмотря на предварительную договорённость, сделка была заморожена. Этот трансфер может сорвать бывший чиновник, который оказывает давление на «Сфаксьен», информирует Nessma Sport.

Согласно сведениям источника, бывший чиновник прибыл в Сфакс и начал требовать у клуба продать Грама именно в «Зенит». При этом официального предложения от сине-бело-голубых в тунисский клуб ещё не поступало. Однако чиновника интересует личная финансовая выгода — он может получить долю от трансфера Грама в «Зенит». Именно поэтому он требует у «Сфаксьена» отказаться от сотрудничества с ЦСКА, даже если предложение «Зенита» будет менее выгодным для клуба.

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