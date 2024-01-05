«Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за Тони, в нём заинтересованы «Челси» и «Арсенал»

Английский «Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за нападающего команды Айвана Тони, в услугах которого заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее главный тренер «пчёл» Томас Франк заявил, что «Брентфорд» не собирается продавать Тони в зимнее трансферное окно. В мае этого года Айван был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

После 19 проведённых матчей в рамках английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024 «пчёлы» располагаются на 16-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков.