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Защитник «Крыльев» Горшков рассказал, какой результат в РПЛ можно будет считать отличным

Защитник «Крыльев» Горшков рассказал, какой результат в РПЛ можно будет считать отличным
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, какой результат в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги для самарской команды можно будет назвать отличным.

«Какой результат можно будет считать отличным в РПЛ? Если 12 оставшихся матчей выиграем, то отлично будет! Насчёт места в тройке не знаю. Говорил про 33 очка? 32 я говорил. Ещё три нам нужно набрать. Поэтому задачу мы пока не выполнили. Если мы 12 из 12 игр выиграем, то это будет отличный результат!» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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