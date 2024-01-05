«Арсенал» планирует отозвать Маркиньоса из аренды — Mirror

Лондонский «Арсенал» собирается отозвать бразильского вингера Маркиньоса из аренды во французском «Нанте», сообщает Mirror.

Футболист пропустил шесть матчей высшего дивизиона в октябре и ноябре после того, как ему было предоставлено разрешение на участие в Панолимпийских играх. Теперь сообщается, что Маркиньос озвучил «Нанту», что хочет выступить за сборную Бразилии U23 на предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, который начнётся в конце января.

Ранее главный тренер «Нанта» Жослен Гурвеннек заявил, что в клубе понимают желание Маркиньоса снова сыграть за национальную команду, но не хотят его отпускать.

20-летний Маркиньос является воспитанником академии «Сан-Паулу». Его дебют на профессиональном уровне состоялся в июле 2021 года. В прошлом сезоне бразилец выступал за английский «Норвич Сити» на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах «Нанта» в Лиге 1, в которых отметился одним ассистом.

Контракт молодого полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.