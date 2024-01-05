Алдонин: переход Ахметова в «Зенит» для меня сюрприз. Основная причина — паспорт РФ

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

«Могу сказать, что Ильзат — футболист неординарный, техничный, атакующий. Местами выдавал шикарные матчи. Но не очень понимаю этот переход. Кажется, что в «Краснодаре» в целом у него неплохо всё складывалось. Основной причиной является российский паспорт — «Зениту» нужен был такой футболист. И для ротации в атаке, глубины состава, возможно.

Для Ахметова «Зенит» — вызов и серьёзная конкуренция. Справится ли он с ней, покажет время. Ему дали контракт на три с половиной года, это говорит о серьёзных намерениях клуба, на Ильзата, безусловно, рассчитывают. Это ведь серьёзный срок. Честно, для меня это тоже было сюрпризом. Интересно, как он сможет себя проявить, сможет ли закрепиться в старте», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.