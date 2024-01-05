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Сегодня Джейдон Санчо не присоединится к «Боруссии» на сборах в Марбелье

Сегодня Джейдон Санчо не присоединится к «Боруссии» на сборах в Марбелье
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не полетит на сборы дортмундской «Боруссии» сегодня, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, переговоры между «Ман Юнайтед» и «Боруссией» об аренде футболиста продолжаются. Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб будет обладать правом выкупа нападающего Джейдона Санчо за € 29 млн. Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями. В испанской Марбелье «шмели» готовятся к возобновлению сезона-2023/2024.

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