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Стало известно, при каких условиях Дибала может быть продан «Ромой» за € 12 млн

Стало известно, при каких условиях Дибала может быть продан «Ромой» за € 12 млн
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Стали известны детали контракта аргентинского футболиста «Ромы» Пауло Дибалы, по которым он может покинуть клуб за € 12 млн.

По информации журналиста Маттео Моретто, в контракте аргентинца с римским клубом есть два пункта о расторжении. Сумма отступных в размере € 12 млн доступна до 15 января текущего года, а также будет действовать с 1 июля по 31 июля.

Сообщается, что если какой-либо итальянский клуб решит активировать пункт о выкупе, то окончательное решение будет принимать «Рома». В случае если какой-либо иностранный клуб решит активировать сумму выкупа, то окончательное решение останется только за Дибалой.

В нынешнем сезоне 30-летний аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала сыграл в 16 матчах «волков» во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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