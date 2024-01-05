«Фулхэм» рассчитывает сохранить Пальинью зимой

Лондонский «Фулхэм» рассчитывает, что португальский полузащитник Жоау Пальинья не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sports Mole со ссылкой на Evening Standard.

По информации источника, «дачники» не планируют продавать одного из ключевых игроков посреди сезона. Напомним, минувшим летом Жоау Пальинья был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Футболист успел пройти два медицинских обследования в немецком клубе, будучи уверенным в том, что в скором времени он присоединится к команде. Однако, как сообщали СМИ, в итоге клубы не смогли договориться о деталях этого перехода.

В нынешнем сезоне Пальинья провёл 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.