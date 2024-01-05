Гришин: переход Ахметова в «Зенит»? Сейчас во главе угла спортсмена стоит заработок

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в санкт-петербургский «Зенит».

«Для меня непонятен этот трансфер. Ахметов не игрок основного состава «Краснодара». Только руководству и Сергею Семаку известно, для чего этот футболист переходит в «Зенит». Просто так такие трансферные решения не принимаются. Если «Зенит» сделал предложение и купил Ахметова, значит, он им нужен. Но даже в «Краснодаре» Ахметов играл не так много для того, чтобы перейти в такой клуб, как «Зенит».

Негативное отношение болельщиков ЦСКА? Сейчас уже без разницы, кто куда переходит. Во главе угла спортсмена стоит заработок. Мы уже много знаем случаев, когда переходят из ЦСКА в «Спартак» или в «Зенит» и наоборот. Трансфер Ахметова не удивителен с этой точки зрения», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, недавно стало известно, что полузащитник «Краснодара» Ахметов в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита». «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Краснодару» за трансфер Ахметова около 100 млн рублей.