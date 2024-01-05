Экс-игрок «Челси» Хадсон-Одои опроверг свою причастность к скандалу с торговлей людьми

Футболист «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои, ранее выступавший за «Челси», прокомментировал появление своего имени в различных списках по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

«Я уже некоторое время наблюдаю за тем, как эта история циркулирует в социальных сетях, и не собираюсь комментировать её, поскольку она абсурдна (к тому же в то время я сам был бы ребёнком).

Однако, понимая свою позицию как образца для подражания, я хотел бы абсолютно чётко заявить, что я никогда не был частью скандала с Эпштейном и никогда не был на острове Эпштейна. Поэтому, пожалуйста, перестаньте упоминать меня в этих сообщениях», — написал Хадсон-Одои на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне 23-летний Хадсон-Одои принял участие в 12 матчах «Ноттингема» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.