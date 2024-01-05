Игрок «Зенита» Клаудиньо рассказал, как Нино отреагировал на переход в российский клуб

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о переходе бразильского защитника Нино в петербургский клуб.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждёт, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», – приводит слова Клаудиньо Metaratings.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о переходе Нино. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.