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«Арсенал» хочет подписать 17-летнего защитника «Аякса» Хато — The Telegraph

«Арсенал» хочет подписать 17-летнего защитника «Аякса» Хато — The Telegraph
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Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант с подписанием молодого защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

17-летний Хато считается одним из самых перспективных игроков Европы и может играть на позиции центрального или левого защитника. У футболиста осталось 18 месяцев до конца его текущего контракта, хотя «Аякс» хочет связать его новым долгосрочным контрактом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.

В нынешнем сезоне Хато принял участие в 25 матчах «Аякса» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Отметим, что 17-летний защитник несколько раз выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.

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