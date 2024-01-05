Дмитрий Тарасов: «Локомотиву» нужно сделать центр обороны более опытным

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какую линию необходимо усилить московской команде. Тарасов считает, что у железнодорожников слишком молодая линия обороны, из-за чего она не показывает стабильную игру.

«В «Локомотиве» очень молодая оборона. Некоторые матчи они играют очень хорошо, но они нестабильны. Надо рассмотреть для усиления эту позицию, всё остальное — в порядке. В атаке хорошо играют, забивают. Центр обороны нужно сделать более опытным», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, за 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.