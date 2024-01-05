«Шинник» объявил о подписании Артёма Голубева из «Уфы»

Ярославский «Шинник» на своём официальном сайте объявил, что команду пополнил Артём Голубев, ранее выступавший за «Уфу». Контракт с 24-летним полузащитником рассчитан на 2,5 года.

«Ярославскую команду пополнил Артём Голубев, выступавший до этого за «Уфу». Артём, добро пожаловать в чёрно-синие ряды!» — написала пресс-служба «Шинника».

Отметим, что в ходе своей профессиональной карьеры Голубев успел поиграть за «Краснодар-2», «Краснодар» и «Уфу». В сезоне-2023/2024 он провёл за «Уфу» 18 матчей. Всего на его счету 76 матчей в Первой лиге и 69 матчей в Российской Премьер-Лиге. В составе «Краснодара» футболист принимал участие в Лиге Европы в сезоне-2018/2019.

«Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.