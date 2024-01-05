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«Фенербахче» готовит предложение в размере € 5 млн за хавбека «Лиона» Толиссо — Fotomac

«Фенербахче» готовит предложение в размере € 5 млн за хавбека «Лиона» Толиссо — Fotomac
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Полузащитник французского «Лиона» Корентин Толиссо привлёк внимание турецкого «Фенербахче», который готов заплатить за 29-летнего футболиста € 5 млн. Об этом сообщает издание Fotomac.

В нынешнем сезоне Толиссо провёл 12 матчей в рамках чемпионата Франции и забил один гол. Корентин — воспитанник академии «Лиона», он выступает за эту команду с 2013 года. В 2017 году полузащитник перешёл в «Баварию», но через пару лет вернулся в «Лион».

Действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Толиссо в € 5 млн. «Лион» после 17 туров Лиги 1 сезона-2023/2024 занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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