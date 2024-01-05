Черышев: футболисты, уезжающие в другие страны, сталкиваются с трудностями и прогрессируют

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о необходимости отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Слова Карпина о том, что российским футболистам надо уезжать в Европу? Думаю, что хороший футболист везде будет прогрессировать. Мне кажется, что футболисты, которые уезжают в другие страны, сталкиваются с трудностями и прогрессируют. Если игрок терпит утраты, не играет какое-то время, проходит через это и начинает прибавлять, то он растёт быстрее», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Денис Черышев на протяжении 26 лет (с 1996 по 2022 год) выступал за молодёжные и взрослые испанские клубы. С 2002 по 2016 год полузащитник находился в системе «Реала». С мадридцами хавбек стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2015/2016. За «Венецию» россиянин выступает с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».