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Андрей Канчельскис: идея распустить сборную — бред и популизм

Андрей Канчельскис: идея распустить сборную — бред и популизм
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем сборной России.

«Идея распустить сборную — бред и популизм. Игрокам нужна международная практика. Любые матчи лучше, чем их отсутствие. Даже полуживые товарищеские игры нужны. Этот вопрос нет смысла обсуждать», — приводит слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели восемь товарищеских встреч. Сборная России обыграла Ирак, Камерун и Кубу, сыграла вничью с Кенией, Катаром, Ираном, Египтом и один раз уступила олимпийской сборной Египта.

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