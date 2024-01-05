Клопп сообщил о травме полузащитника «Ливерпуля» Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что полузащитник его команды Доминик Собослаи травмировал заднюю поверхность бедра. Ближайшие две игры венгерский футболист пропустит.

«У него травма. Мышцы, задняя поверхность бедра. Дом настроен очень позитивно, ему было не так больно, но нужно подождать. В воскресенье он точно не сыграет, в среду тоже. А там будет видно. Надеюсь, к тому времени он будет в строю, но посмотрим», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

22-летний Собослаи перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне венгерский хавбек провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. В ближайшее воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в матче Кубка Англии.