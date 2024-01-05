Мбаппе не станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» в случае перехода в клуб

Французский нападающий Килиан Мбаппе не станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» в случае перехода в мадридский клуб, информирует El Chiringuito.

Отмечается, что при переходе в «Реал» Мбаппе не будет получать бонусы, которые могли бы составить € 100-150 млн и сделать его самым высокооплачиваемым игроком «сливочных».

Напомним, срок действия текущего контракта Мбаппе с «ПСЖ» завершается в июне 2024 года, поэтому с января 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами.

Ранее появлялась информация, что «Реал» намерен изменить свою тактику ведения переговоров с Мбаппе, ожидая ответа от форварда «ПСЖ» в течение только первых двух недель января. Если игрок не согласится на переход в мадридскую команду, то потеряет шансы сыграть за неё когда-либо.