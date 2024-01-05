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Анчелотти: я бы не просил у Переса ничего сверх того, что он мне уже дал

Анчелотти: я бы не просил у Переса ничего сверх того, что он мне уже дал
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не станет просить у президента испанского клуба Флорентино Переса больше, чем тот ему уже дал.

«Нет, у меня с ним очень хорошие отношения, и я не просил его о большем, чем то, что он мне уже дал. Он даёт мне всё на уровне привязанности и эмоций. У нас хорошие отношения», — приводит слова Анчелотти издание Mundo Deportivo.

В «Реале» Анчелотти работает с 2021 года. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании в сезоне-2021/2022, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Позавчера, 3 января, мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании и упрочил своё положение на первом месте турнирной таблицы. На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Альмерией». Игра состоится 21 января.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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