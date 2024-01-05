«Зенит» получит € 11,5 млн в случае перехода Юри Алберто в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий бразильского «Коринтианса» Юри Алберто может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — один из клубов с Аравийского полуострова предлагает за него € 23 млн, информирует журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Интересно, что в случае перехода Алберто в клуб из Саудовской Аравии финансовую выгоду будет иметь и «Зенит», в составе которого Юри выступал ранее. Российский клуб по-прежнему владеет 50% экономических прав на Алберто, поэтому получит половину суммы потенциального трансфера — € 11,5 млн.

Напомним, бразильский форвард Юри Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» зимой 2022 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 25 млн. В данный момент футболист принадлежит «Коринтиансу».