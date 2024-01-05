Ринат Билялетдинов: после перехода в «Зенит» Ахметов может получить две медали сразу

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в санкт-петербургский «Зенит».

«Теперь Ахметов точно станет чемпионом России? Хорошая шутка, ха-ха. Это ещё один момент для перехода в «Зенит» (смеётся). Я как-то об этом не думал. И вправду, точно станет чемпионом. А может, и две медали сразу получит. Был бы уникальный случай», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, недавно стало известно, что полузащитник «Краснодара» Ахметов в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита». «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Краснодару» за трансфер Ахметова около 100 млн рублей.