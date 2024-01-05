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Нападающий «Спартака» Мелёшин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

Нападающий «Спартака» Мелёшин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году
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Форвард московского «Спартака» Павел Мелёши рассказал, какой матч считает самым запоминающимся в 2023 году.

«Самым запоминающимся для меня матчем в 2023 году стал «Спартак» — «Пари НН» в Кубке России, когда победили 5:4. Отмечу эту игру, потому что я там забил мяч», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, московский «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков по результатам 18 туров. Следующий матч в рамках внутреннего первенства красно-белые проведут 2 марта — в этот день «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде. Лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 38 очков.

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