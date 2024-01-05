Р. Билялетдинов: в трансфере Ахметова в «Зенит» есть логика. Ильзат — нестандартный игрок

Российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

«Логика в трансфере Ахметова в «Зенит» есть. Ильзат — нестандартный игрок. Путь карьерный у него был с перепадами — то лучше, то хуже. Причины могут констатировать только те, кто с ним постоянно работает. У меня он дебютировал, кстати, против «Зенита» — ему было неполные 17 лет, декабрь 2014 года. Я давал Ахметову хорошую характеристику, в числе многих взял на сбор. Он там подтвердил много вещей, которые я видел, пока он играл в дубле. У Ильзата есть то, что есть у очень немногих футболистов. Это возможность играть нестандартно. Раз — и экспромт какой-нибудь. Наверное, это сейчас требуется «Зениту». Наверное, в клубе смотрят чуть вперёд, допуская, что летом вслед за Малкомом команду могут покинуть уже опытные креативные игроки. Начинают формировать команду уже сейчас. Я считаю, что Ахметов найдёт общий язык с теми латиноамериканцами, плюс с Сергеевым и Мостовым. Более тяжело забивая мячи и организовывая их, «Зенит» впервые за несколько лет не на первом месте. Это стратегическая мысль. Также важнейший компонент — ослабление конкурента.

У Ахметова есть хорошие перспективы в «Зените». Он в хорошем возрасте, чисто футбольная мотивация у него есть. В «Краснодаре» был период, когда он выходил только со скамейки и выдавал хорошие обводки с левой стороны, смещаясь в середину. Все сравнивали и с Кварацхелией, и с Зиньковским. Думаю, у Ильзата есть время и возможность для движения вперёд, хорошие партнёры в «Зените», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.