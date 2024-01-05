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Экс-игрок мадридского «Реала» Черышев высказался о ситуации Захаряна в Испании

Экс-игрок мадридского «Реала» Черышев высказался о ситуации Захаряна в Испании
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Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался об игроке испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Напомним, 20-летний россиянин присоединился к команде из Сан-Себастьяна летом 2023 года.

«Просил ли Арсен Захарян совета при переходе в «Реал Сосьедад»? Нет, мы с ним не общались. Но ситуация, в которой он оказался, нормальная, потому что он поехал в очень хороший клуб. Конечно, первое время будет тяжело, но у него есть все физические и технические данные, чтобы заиграть там.

Это тяжёлое время должно его направить в нужное русло. Ему необходимо сжать кулаки, сжать зубы и идти вперёд. Рано или поздно получит шанс, который, уверен, использует», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне испанской Примеры 20-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету россиянина четыре игры в Лиге чемпионов и две в Кубке Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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