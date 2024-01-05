Футболист «Зенита» Сергеев заявил, что смог бы прожить в Петербурге на 50 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что смог бы прожить в Санкт-Петербурге на 50 тысяч рублей в месяц. Также он отметил, что смог бы прожить в своём родном городе, Череповце, на 30 тысяч рублей в месяц.

«Сколько нужно денег в месяц? В плане чего, если за квартиру заплачено уже? Без – 50 в Петербурге, дома (в Череповце. – Прим. «Чемпионата») меньше хватит, 30. Тысяч рублей? Да, конечно», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В сезоне-2023/2024 Иван Сергеев провёл в составе «Зенита» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в € 6 млн. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.