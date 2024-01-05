Денис Черышев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018 в России

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018, который проходил в России. На том турнире россиянин принял участие в пяти матчах национальной команды и забил четыре гола.

«Это была сказка. У меня даже слов нет. Для меня это была мечта, но мечта сбывшаяся. Я просто сидел на лавочке во время игры с Саудовской Аравией, мне хотелось хоть на минуту выйти, чтобы потом рассказывать внукам, что я играл на чемпионате мира. И в итоге то, что случилось, можно назвать сбывшейся мечтой любого мальчика.

Пересматриваю ли лучшие моменты турнира? Пока я ещё настолько не ностальгирую (улыбается)», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в матче открытия чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась с командой Саудовской Аравии. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0. Черышев вышел на замену по ходу игры и оформил дубль.