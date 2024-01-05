Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Ивич и «Краснодар» — мои открытия ушедшего года

Нигматуллин: Ивич и «Краснодар» — мои открытия ушедшего года
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Вероны» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает открытием минувшего года в Российской Премьер-Лиге. Экс-футболист выделил футбольный клуб «Краснодар» и тренера южной команды Владимира Ивича.

«Открытие прошлого года, безусловно, «Краснодар» — сразу лидеры. Их тренер Ивич является одним из открытий этого чемпионата. Что касаемо игрока, то тут сложнее. Никто из футболистов на ум сразу не приходит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
Кого нужно купить «Краснодару», чтобы удержать лидерство? Помогите «быкам» определиться
Рейтинг
Кого нужно купить «Краснодару», чтобы удержать лидерство? Помогите «быкам» определиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android