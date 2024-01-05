Нигматуллин: Ивич и «Краснодар» — мои открытия ушедшего года

Бывший голкипер «Вероны» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает открытием минувшего года в Российской Премьер-Лиге. Экс-футболист выделил футбольный клуб «Краснодар» и тренера южной команды Владимира Ивича.

«Открытие прошлого года, безусловно, «Краснодар» — сразу лидеры. Их тренер Ивич является одним из открытий этого чемпионата. Что касаемо игрока, то тут сложнее. Никто из футболистов на ум сразу не приходит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.