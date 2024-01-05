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Стала известна степень повреждения Канселу, полученного им в игре с «Лас-Пальмасом»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, заменённый из-за повреждения на 11-й минуте матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:2), получил растяжение внутренней боковой связки левого колена. Об этом информирует официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что на текущий момент неизвестно, сколько времени пропустит португальский футболист, восстанавливаясь от данной травмы.

Напомним, после завершения матча с «Лас-Пальмасом» главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул, что, по его мнению, полученная Канселу травма не является серьёзной.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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